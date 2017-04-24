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Общество

Мамбеталиев vs Турдукулов. Адвокаты экс-телохранителя обжаловали приговор

Адвокаты экс-телохранителя президента Эркина Мамбеталиева обжаловали приговор Первомайского районного суда Бишкека по иску против Адиля Турдукулова. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

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Первомайский районный суд обязал главу Комитета по защите слова Адиля Турдукулова выплатить экс-телохранителю президента Эркину Мамбеталиеву 50 тысяч сомов и опровергнуть два поста в социальных сетях. Сумма иска составляла 5 миллионов сомов.

Отметим, в 2008 году Верховный суд КР приговорил Эркина Мамбеталиева к пожизненному заключению. «Мы просили предоставить это решение, потому что свои посты в соцсетях я писал, опираясь на него. Но суд оставил вопрос открытым. Естественно, сторона истца против. И меня обвинили в том, что я умышленно затягиваю процесс. Но я попросил время для сбора доказательств виновности оппонента, чтобы разъяснить суду, по какой причине я писал посты», — пояснил Адиль Турдукулов.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50347/
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