Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов и освобождении от должностей действующих судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики Президенту Кыргызской Республики Атамбаеву А.Ш. внесены предложения по кандидатам на должности судей Кызыл-Кийского (3 чел.) и Сулюктинского (2 чел.) городских судов, Баткенского (2 чел.), Кадамжайского (4 чел.) и Лейлекского (2 чел) районных судов Баткенской области, Таласского городского суда (2 чел.) Таласской области, Нарынского городского суда (1 чел.) и Жумгальского районного суда (1 чел.) Нарынской области. Всего 17 кандидатов.

24 ноября 2016 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики по 11 кандидатам согласился с предложениями названного Совета.

По итогам изучения материалов по претендентам, дополнительно истребованных от различных государственных органов сведений и отзывов Глава государства вернул материалы по 6 кандидатам в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

В этой связи Президентом Кыргызской Республики изданы 3 указа.

Первым указом отобранные по конкурсам 11 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.

Вторым указом назначенные 11 судей направлены для осуществления судейских полномочий в Кызыл-Кийский (2 чел.) и Сулюктинский (2 чел.) городские суды, Баткенский (1 чел.), Кадамжайский (3 чел.) и Лейлекский (2 чел) районные суды Баткенской области, Таласский городской суд (1 чел.) Таласской области:

- в Кызыл-Кийский городской суд: Адимов Акылбек Акматович и Бекишова Махабат Таныбековна;

- в Сулюктинский городской суд: Гуламидин уулу Элчибек и Эрматова Гулзат Муктаровна;

- в Баткенский районный суд: Эгембердиева Аида Салибековна;

- в Кадамжайский районный суд: Ажиматов Улан Абдыкаарович, Момбаев Жанибек Пахридинович, Тажибаев Илязбек Курванбекович;

- в Лейлекский районный суд: Абдимиталипов Эльярбек Бахадирович, Суйналиев Дамир Суйунтаевич, Турдалиев Ниязбек Назарович.

Третьим указом освобождены от должностей действующих судей:

- Сулюктинского городского суда: Ахмедова Гульсунай Ражаповна;

- Баткенского районного суда: Каримжанов Исмаил Гапарович;

- Кадамжайского районного суда: Салиев Лутфулла Джумашевич и Сыдыков Космосбек Аскарбекович;

- Лейлекского районного суда: Абдураимов Арзыбай Базарбаевич.