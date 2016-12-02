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Сообщает пресс-служба президента КР: Эрмек Ибраимов освобожден от должности Посла КР в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше по совместительству

2/12/16 14:20, Бишкек – ИА «24.kg»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 декабря, подписал Указ, согласно которому Ибраимов Эрмек Султанович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Австрийской Республике, Чешской Республике, Словацкой Республике, Венгерской Республике и Республике Польша по совместительству, Постоянного представителя Кыргызской Республики при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вена, Австрия.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/40940/

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