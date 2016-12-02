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Окмотпресс: Сообщение от 02.12.2016 г. о назначении Гуламжан Анарбаевой председателем Фонда государственных материальных резервов

2/12/16 16:01

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 декабря, подписал распоряжение, согласно которому Анарбаев Гуламжан Сатбалдиевич назначен председателем Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/40950/

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