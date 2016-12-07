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Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»

7/12/16 13:38

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

 

Принятый Закон разработан в целях урегулирования вопросов денежных выплат в случае задержания за совершение преступления депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашний арест, по условиям которых исполнение депутатских полномочий не представляется возможным.

 

Как показывает практика, сегодня в этой сфере существуют пробелы, в частности, речь идет о тех случаях, когда депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики находится под стражей либо домашним арестом в течение долгого времени, а по месту работы ему начисляется заработная плата, премиальные и другие денежные выплаты.

 

Чтобы устранить этот пробел в действующий Закон Кыргызской Республики «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» вносится поправка, согласно которой со дня заключения под стражу либо применения домашнего ареста депутата денежные выплаты приостанавливаются.

 

В случае прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям или вынесения оправдательного приговора выплата заработной платы производится с момента ее приостановления.

 

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41128/

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