Окмотпресс: Сообщение от 09.12.2016 г. об оптимизации деятельности Государственной инспекции по экологической и технической безопасности

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление «Об оптимизации деятельности Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики», согласно которому будет проведена оптимизация структуры Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.



Данное решение принято в целях разгрузки центрального аппарата Госэкотехинспекции от проведения проверок по осуществлению государственного надзора и контроля за обеспечением соблюдения норм и требований безопасности жизни и здоровья людей, животного и растительного мира, окружающей среды и предупреждению негативных последствий с наибольшим сосредоточением работ по осуществлению контрольно-надзорных функций в территориальных подразделениях Госэкотехинспекции, а также повышения роли центрального аппарата Госэкотехинспекции по расширению проведения обучающих мероприятий, по разработке подробных методологий проверок, в том числе по смежным направлениям проверок.



Согласно документу, сокращается численность центрального аппарата Госэкотехинспекции с передачей штатных единиц в межрегиональные управления Госэкотехинспекции. Так, 23 штатные единицы центрального аппарата Госэкотехинспекции передаются в межрегиональные управления.



Кроме того, в ведение Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики передаются функции по метрологическому надзору со штатом в количестве 15 единиц с финансовыми, материально-техническими средствами из ликвидированной Государственной инспекции по метрологическому надзору при Министерстве экономики Кыргызской Республики.