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Окмотпресс: Сообщение от 12.12.2016 г. о назначении Мирлана Омуралиева заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи

12/12/16 12:01

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 декабря, подписал распоряжение, согласно которому Омуралиев Мирлан Жумабекович назначен заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41454/

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