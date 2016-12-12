Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в конституционный Закон «О статусе судей Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики».



Закон разработан в рамках мер по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике, определенных Конституцией и другими законами Кыргызской Республики, Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года № 147 и решениями Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики.



Принятым Законом предусматривается:



- ввести обязательство судей повышать свою квалификацию не реже одного раза в три года;



- осуществлять обучение претендентов на должности судей местных судов в Высшей школе правосудия, образуемой на базе Учебного центра судей;



- установить для претендентов на должности судей всех судов обязательное наличие высшего юридического образования по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» с присвоением академической степени «магистр» при наличии академической степени «бакалавр». Это позволит исключить из числа претендентов на должности судей лиц, имеющих высшее юридическое образование по сокращенным образовательным программам (срок обучения которых не превышает 2-3 года);



- установить дополнительное требование для претендентов на должности судей - наличие сертификата, выдаваемого по результатам сдачи квалификационного экзамена впервые претендующим на замещение должности судьи Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда и не имеющим стажа судейской работы, а также для лиц, имеющих судейский стаж работы, но перерыв судейской работы превышает десять лет;



- ввести ограничение быть судьями для лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления либо в отношении которых уголовное преследование прекращено по не реабилитирующим основаниям;



- ввеcти новый порядок конкурсного отбора судей.



В частности, новый порядок исключает первые два тура конкурсного отбора, где кандидаты должны ответить на вопросы по отраслям права и написать сочинение на заданную правовую тему. Законом предусматривается оставить всего один тур в виде собеседования для определения важных профессиональных и волевых качеств, поскольку после окончания формирования судейского корпуса вступают в силу положения Закона об обязательном обучении претендентов на замещение должности судей местных судов. По результатам такого обучения сдается квалификационный экзамен по отраслям права и тем самым отпадает необходимость первых двух туров.



Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования; при этом положения Закона о новом порядке конкурсного отбора вступают в силу со дня окончания формирования судейского корпуса в рамках реализации нормы части 8 статьи 1 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Конституции Кыргызской Республики» от 27 июня 2010 года.



