Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках»

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».
Закон принят Жогорку Кенешем 24 ноября 2016 года.
В целях своевременного решения вопросов осуществления закупок, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов, принятым Законом предусматривается, что закупающая организация вправе самостоятельно провести закупки методом прямого заключения договора в случае проведения досрочных выборов или референдумов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41489/