RSS
facebookfacebookgoogale+
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:04
НОВОСТИ ДНЯ:
Официально
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Окмотпресс: Сообщение от 12.12.2016 г. об оценке эффективности налоговых льгот

12/12/16 17:37

Постановления №646 от 8 декабря 2016 года

 

Об оценке эффективности налоговых льгот

В целях совершенствования фискальной политики, повышения эффективности предоставления налоговых льгот, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить, что планируемые к предоставлению налоговые льготы оцениваются на предмет их эффективности.

2. Утвердить Порядок оценки эффективности налоговых льгот согласно приложению.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики, Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики и Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики (по согласованию) провести оценку эффективности действующих налоговых льгот и в срок до 1 марта 2017 года внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, в части отмены неэффективных налоговых льгот.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41490/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ