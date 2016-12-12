Окмотпресс: Сообщение от 12.12.2016 г. об оптимизации деятельности Министерства транспорта и дорог

Постановления №643 от 2 декабря 2016 года



Об оптимизации деятельности Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики



В целях улучшения координации и повышения эффективности деятельности Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Реорганизовать путем слияния Государственное агентство автомобильного и водного транспорта и Департамент весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики и создать Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики.



Считать Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики правопреемником Государственного агентства автомобильного и водного транспорта и Департамента весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики.



Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики:



- ликвидировать в установленном порядке Производственно-линейные управления автомобильных дорог № 1, № 3, № 4 и № 5 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики с передачей материально-технической базы дорожно-эксплуатационным предприятиям Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики по территориальной принадлежности;



- переименовать Производственно-линейное управление автомобильных дорог № 6 Департамента Дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики в Управление автомобильной дороги Джалал-Абад — Балыкчы Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики;



- в двухмесячный срок:



образовать соответствующие комиссии по проведению мероприятий, связанных с реорганизацией и ликвидацией учреждений с осуществлением соответствующих процедур в порядке установленным законодательством Кыргызской Республики;



по результатам оптимизации штатных расстановок министерства внести соответствующие изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473;



в установленном порядке внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект соответствующего Положения об Агентстве автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики;



принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики» от 9 августа 2016 года № 436 следующие изменение и дополнение:



- в схеме управления, утвержденной вышеуказанным постановлением:



позиции «Государственное агентство автомобильного и водного транспорта» и «Департамент весогабаритного контроля» исключить;



дополнить позицией «Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.