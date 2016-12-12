Окмотпресс: Сообщение от 12.12.2016 г. об утверждении Программы статистических работ на 2017 год

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Постановления №617 от 23 ноября 2016 года
Об утверждении Программы статистических работ на 2017 год
В целях определения состава и содержания статистических работ на 2017 год, в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики
«О государственной статистике» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Программу статистических работ на 2017 год (далее — Программа) согласно приложению.
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам представлять в соответствующие органы государственной статистики статистические и административные данные в сроки, предусмотренные Программой.
3. Министерству финансов Кыргызской Республики производить финансирование статистических работ в пределах средств задействованных государственных органов Кыргызской Республики, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41496/