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Окмотпресс: Сообщение от 12.12.2016 г. об утверждении Программы статистических работ на 2017 год

12/12/16 17:58

Постановления №617 от 23 ноября 2016 года

Об утверждении Программы статистических работ на 2017 год

В целях определения состава и содержания статистических работ на 2017 год, в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики

«О государственной статистике» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Программу статистических работ на 2017 год (далее — Программа) согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам представлять в соответствующие органы государственной статистики статистические и административные данные в сроки, предусмотренные Программой.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики производить финансирование статистических работ в пределах средств задействованных государственных органов Кыргызской Республики, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41496/

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