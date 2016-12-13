Окмотпресс: Сообщение от 13.12.2016 г. об утверждении Временного положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора

Постановления №661 от 12 декабря 2016 года



Об утверждении Временного положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора



В целях урегулирования вопросов лицензирования деятельности в области небанковского финансового сектора, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Утвердить Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора согласно приложению.



2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования и действует до 31 декабря 2017 года.