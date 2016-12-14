Сообщает пресс-служба президента КР: Ороз Акунов досрочно освобожден от должности судьи местного суда по собственному желанию

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому по предложению Совета судей Кыргызской Республики и в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 64 и частью 5 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 2 статьи 26 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» постановляется:
Освободить досрочно по собственному желанию Акунова Ороза Жолдошбековича от должности судьи местного суда Кыргызской Республики и осуществления им полномочий судьи Военного суда Балыкчинского гарнизона.
Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41610/