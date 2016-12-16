Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации протокола о продлении срока действия Соглашения о создании единой системы технического прикрытия железных дорог стран ОДКБ

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о создании единой системы технического прикрытия железных дорог государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности от 28 апреля 2003 года и о внесении в него изменений, подписанного 15 сентября 2015 года в городе Душанбе».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 ноября 2016 года.

В соответствии с Протоколом продлевается срок действия вышеуказанного Соглашения, а также уточняются полномочия органов Организации по вопросам формирования Межгосударственной рабочей группы по выполнению мероприятий по созданию единой системы технического прикрытия железных дорог государств-членов ОДКБ.

Ратификация Протокола позволит Кыргызской Республике в рамках реализации Соглашения решить имеющиеся проблемы, связанные с техническим прикрытием железных дорог.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.