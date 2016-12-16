Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения, подписанного 15 сентября 2015 года в городе Душанбе».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 ноября 2016 года.

Целью Соглашения является создание договорно-правовой базы сотрудничества Сторон в области перевозок воинских и других формирований, а также продукции военного назначения на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

Соглашением определяется порядок взаимодействия Сторон при планировании и выполнении перевозок воинских и других формирований, движимого имущества, продукции военного назначения, их транзите, а также обеспечения безопасности указанных перевозок, в том числе в случаях проведения совместных операций или командно-штабных и войсковых учений, участия в миротворческих операциях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозок к местам постоянной или временной дислокации в целях их функционирования и жизнедеятельности.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.