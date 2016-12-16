Сообщает пресс-служба президента КР: Абай Молдокматов освобожден от занимаемой должности заместителя генерального прокурора

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому Молдокматов Абай Молдокматович освобожден от занимаемой должности заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.
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