Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг».

Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года.

Целью Закона является внедрение новых финансовых инструментов на финансовом рынке Кыргызской Республики, в частности следующих исламских ценных бумаг (сукук):

Исламские арендные сертификаты (Сукук аль Иджара); Исламские сертификаты проектного финансирования (Сукук аль Истисна); Исламские сертификаты долевого участия (Сукук аль Мудараба); Исламские сертификаты инвестиционного агентства (Сукук аль Уакала Би Аль Иститмар); Исламские сертификаты партнерства (Сукук аль Мушарака).

Принятым Законом вводится новая глава 61 об особенностях выпуска и обращения исламских ценных бумаг, где уточнены требования к выпуску исламских ценных бумаг, дополнены нормы по вопросам погашения исламских ценных бумаг, определена организационно-правовая форма исламской специальной финансовой компании и т.д. Также Закон дополняется терминами и определениями, связанными в связи с внедрением новых финансовых инструментов.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.