Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг».
Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года.
Целью Закона является внедрение новых финансовых инструментов на финансовом рынке Кыргызской Республики, в частности следующих исламских ценных бумаг (сукук):
Принятым Законом вводится новая глава 61 об особенностях выпуска и обращения исламских ценных бумаг, где уточнены требования к выпуску исламских ценных бумаг, дополнены нормы по вопросам погашения исламских ценных бумаг, определена организационно-правовая форма исламской специальной финансовой компании и т.д. Также Закон дополняется терминами и определениями, связанными в связи с внедрением новых финансовых инструментов.
Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41853/