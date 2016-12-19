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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации меморандума об обязательствах Исламской Республики Пакистан в целях получения статуса государства - члена ШОС

19/12/16 15:01

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Меморандума об обязательствах Исламской Республики Пакистан в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанного 24 июня 2016 года в городе Ташкент».

 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 декабря 2016 года.

 

Меморандум вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения Секретариатом ШОС последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами ШОС и Исламской Республикой Пакистан внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. При этом в Меморандуме предусмотрены права и обязанности Пакистана, процент долевого взноса. Увеличение долевого взноса Кыргызской Республики в ШОС не предусматривается.

 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41854/

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