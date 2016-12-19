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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с правительством Индонезии, ИБР, Национальным центром Сингосари по искусственному осеменению

19/12/16 17:48

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики Индонезия, Исламским банком развития, Национальным центром Сингосари по искусственному осеменению и Кыргызским научно-исследовательским институтом животноводства и пастбищ, подписанного 29 июля 2015 года».

 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 ноября 2016 года.

 

Целью Меморандума является улучшение продуктивности местного скота, освоение навыков и знаний в сфере искусственного осеменения в соответствии с международными стандартами.

 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41884/

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