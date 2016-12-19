Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. об освобождении Турдубека Мамбетова от исполнения обязанностей директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

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Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 декабря, подписал распоряжение, согласно которому Турдубек Мамбетов освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41896/