RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:08
НОВОСТИ ДНЯ:
Официально
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. об освобождении Турдубека Мамбетова от исполнения обязанностей директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

19/12/16 19:27

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 декабря, подписал распоряжение, согласно которому Турдубек Мамбетов освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41896/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ