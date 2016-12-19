Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. о награждении почетной грамотой правительства

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
На основании представленных сведений Премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым подписано распоряжение о награждении следующих лиц Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики:
Абдыгапар уулу Азизбек — уроженец села Толос Ноокатского района Ошской области;
Алимбек уулу Маматсабыр — уроженец села Жатан Ноокатского района Ошской области;
Ахматов Азамат Тавалдиевич — уроженец г.Орловка Кеминского района Чуйской области;
Борисов Александр Сергеевич — гражданин РФ;
Заиров Махамат Акимович — уроженец г.Кызыл-Кыя Баткенской области;
Лугвин Юрий Артурович — уроженец г.Сарапул Удмуртской Республики РФ;
Марип уулу Таалайбек — уроженец Кара-Кульджинского района Ошской области;
Урматбек уулу Жоомарт — уроженец села Кенеш Кара-Кульджинского района Ошской области;
Хван Александр Вячеславович — уроженец г.Бишкек, гражданин России;
Шакиров Аширбек Эсеналиевич — уроженец г.Кызыл-Кыя Баткенской области;
Распоряжением Премьер-министра Министерству иностранных дел Кыргызской Республики поручено организовать вручение награждаемым Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41898/