Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. о внесении изменения в постановление «О вопросах оплаты труда работников культуры, искусства и информации»

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Постановления №666 от 13 декабря 2016 года
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах оплаты труда работников культуры, искусства и информации» от 31 мая 2011 года № 268
В связи с расширением функций Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит» и увеличением объема работ по вопросам восстановления памяти о важнейших этапах развития кыргызской государственности, в целях сохранения исторической памяти, воспитания гражданственности и патриотизма, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах оплаты труда работников культуры, искусства и информации» от 31 мая 2011 года № 268 следующее изменение:
в приложении 2 к вышеуказанному постановлению:
- в пункте 6 примечания цифры и слова «16 штатных единиц» заменить цифрами и словами «31 штатная единица».
2. Министерству финансов Кыргызской Республики предусмотреть дополнительное финансирование Национальной гвардии Кыргызской Республики с учетом увеличения штатной численности Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41899/