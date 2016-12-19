Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. о вопросах обеспечения соблюдения законодательства в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы

Постановления №674 от 14 декабря 2016 года



О вопросах обеспечения соблюдения законодательства в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы



В целях реализации государственной политики в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» и Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить:



- Положение о порядке проведения мониторинга соблюдения законодательства в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы в государственных органах и органах местного самоуправления Кыргызской Республики согласно приложению 1;



- Положение о порядке организации и проведения служебного расследования в государственных органах и органах местного самоуправления Кыргызской Республики согласно приложению 2;



- Порядок ведения базы данных государственных гражданских и муниципальных служащих, причинивших материальный ущерб государству, и возмещения материального ущерба согласно приложению 3; — Положение о порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями лицами, замещающими государственные и муниципальные должности Кыргызской Республики, и правилах их выкупа согласно приложению 4.



2. Признать утратившими силу:



- постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах государственной службы Кыргызской Республики» от 27 мая 2013 года № 286;



- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка выкупа подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями лицами, замещающими государственные или муниципальные должности Кыргызской Республики» от 4 марта 2013 года № 104;



- постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах возмещения материального ущерба, причиненного должностными лицами государственных органов, в порядке регресса» от 13 августа 2015 года № 576.



3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.