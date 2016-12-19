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Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. об утверждении соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области образования в сфере электроэнергетики

19/12/16 19:35

Постановления №672 от 14 декабря 2016 года

Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области образования в сфере электроэнергетики, подписанного 7 июня 2016 года в городе Бишкек

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:


1. Утвердить прилагаемое Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области образования в сфере электроэнергетики, подписанное 7 июня 2016 года в городе Бишкек.

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41901/

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