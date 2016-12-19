Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. об утверждении протокола между государствами-участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок

Постановления №635 от 29 ноября 2016 года



Об утверждении Протокола между государствами-участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок



В целях проведения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола между государствами-участниками Договора о зоне свободной торговли, подписанного от 18 октября 2011 года в городе Санкт-Петербург, о правилах и процедурах регулирования государственных закупок, подписанного 7 июня 2016 года в городе Бишкек, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



Утвердить Протокол между государствами-участниками Договора о зоне свободной торговли, подписанного от 18 октября 2011 года в городе Санкт-Петербург о правилах и процедурах регулирования государственных закупок, подписанного 7 июня 2016 года в городе Бишкек.

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Протокола.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.