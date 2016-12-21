Окмотпресс: Сообщение от 21.12.2016 об оптимизации Госагентства по делам молодежи и Министерства культуры

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановления об оптимизации структур Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта (ГАМФКС) при Правительстве Кыргызской Республики и Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.



Так, согласно данным документам, функции и штатная численность Республиканского дворца молодежи «Манас» (РДМ «Манас») передаются в центральный аппарат Госагентства. Это связано с тем, что РДМ «Манас» дублирует функции центрального аппарата ГАМФКС, поскольку в его структуре имеется два профильных отдела, занимающихся вопросами молодежи. По этим же основаниям функции по разработке молодежной политики с 4 штатными единицами будут переданы из аппарата Министерства образования и науки Кыргызской Республики в ведение ГАМФКС.



Кроме этого, принято решение сконцентрировать в ГАМФКС всю работу по развитию физической культуры и спорта. До настоящего времени в структуре ГАМФКС функционировало 19 внешкольных спортивных организаций (ДЮСШ, РСДЮШОР, СДЮШОР). В рамках оптимизации из Министерства образования и науки Кыргызской Республики передаются в ведение ГАМФКС остальные внешкольные спортивные организации (51).



В структуре Министерства культуры, информации и туризма изменения коснутся передачи функций и 18 штатных единиц Дирекции Дома дружбы при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики с фондом оплаты труда в центральный аппарат Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. Наряду с этим Министерству культуры, информации и туризма поручено в месячный срок внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики предложения по совершенствованию деятельности Национального культурного центра при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.