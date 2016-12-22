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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о внесении изменений в Закон «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики»

22/12/16 14:56

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики».

Закон принят в целях законодательного регулирования правового статуса социального работника, определения его роли в оказании социальной поддержки и помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также содействия уязвимым категориям граждан в получении гарантированных государственных услуг. Также положения Закона «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики» приводятся в соответствие с Кодексом о детях, Законами «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», «О пожилых граждан в Кыргызской Республике», «О гарантированных государственных минимальных социальных стандартах».

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42147/

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