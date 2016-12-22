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Окмотпресс: Сообщение от 22.12.2016 г. об объявлении полномочному представителю правительства в Чуйской области Бактыбеку Кудайбергенову замечание

22/12/16 16:50

Распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Кудайбергенову Бактыбеку Жапаровичу обьявлено замечание за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42160/

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