Окмотпресс: Сообщение от 22.12.2016 г. об объявлении полномочному представителю правительства в Чуйской области Бактыбеку Кудайбергенову замечание

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Распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Кудайбергенову Бактыбеку Жапаровичу обьявлено замечание за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.
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