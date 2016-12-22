Окмотпресс: Сообщение от 22.12.2016 г. о присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год

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Постановления №655 от 12 декабря 2016 года
О присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год
За достижение значительных результатов в области качества, обеспечение безопасности и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Присудить премии Кыргызской Республики по качеству за 2016 год:
в номинации «Малые предприятия»:
- Обществу с ограниченной ответственностью «Эмилия» (Таласская область);
в номинации «Средние предприятия»:
- Закрытому акционерному обществу «Bear Beer» (Чуйская область);
в номинации «Крупные предприятия»:
- Открытому акционерному обществу «Бишкек Сут» (город Бишкек).
2. Наградить дипломами Правительства Кыргызской Республики по качеству за 2016 год:
в номинации «Малые предприятия»:
- Частного предпринимателя Омурканова Б.И., мукомольный комбинат «Эко Дан» ( Иссык- Кульская область);
- Общество с ограниченной ответственностью «Яблочная компания»
(Иссык-Кульская область);
в номинации «Средние предприятия»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Ак-Бата» (Чуйская область);
в номинации «Крупные предприятия»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерский Дом Куликовский» (город Бишкек).
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42170/