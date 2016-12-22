Окмотпресс: Сообщение от 22.12.2016 г. об освобождении Мэлиса Мамбетжанова от исполнения обязанностей председателя Фонда по управлению государственным имуществом

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Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, согласно поданному заявлению.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42173/