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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год»

23/12/16 16:26

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон Кыргызской Республики «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год».

 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2016 года.

 

Принятым законом утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год по доходам (с учетом спецсредств) в сумме 113, 9 млрд. сомов, по расходам в сумме 120,4 млрд. сомов, с превышением расходов над доходами в сумме 6,5 млрд. сомов.

 

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.    

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42246/

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