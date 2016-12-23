Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы»

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2016 года.
Законом утвержден республиканский бюджет на 2017 год по доходам в сумме 126,8 млрд. сомов и расходам в сумме 150,1 млрд. сомов. Установлен предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2017 год в сумме 23,3 млрд. сомов.
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42252/