Окмотпресс: Сообщение от 23.12.2016 г. об освобождении Рустама Курманова от должности директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники

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Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Курманов Рустам Абдыкайыпович освобожден от занимаемой должности директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.
Решение принято по результатам проверки Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики на предмет соблюдения требований действующего антикоррупционного законодательства, в ходе которого установлены грубые нарушения в деятельности Департамента, а также выявлены многочисленные нарушения финансового характера.
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