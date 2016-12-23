Окмотпресс: Сообщение от 23.12.2016 г. об освобождении Рустама Курманова от должности директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Курманов Рустам Абдыкайыпович освобожден от занимаемой должности директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.



Решение принято по результатам проверки Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики на предмет соблюдения требований действующего антикоррупционного законодательства, в ходе которого установлены грубые нарушения в деятельности Департамента, а также выявлены многочисленные нарушения финансового характера.