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Окмотпресс: Сообщение от 27.12.2016 г. о назначении Жазгуль Кийизбаевой статс-секретарем Министерства здравоохранения

27/12/16 17:21

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня 27 декабря, подписал распоряжение, согласно которому Кийизбаева Жазгуль Ильичевна назначена статс-секретарем Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42434/

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