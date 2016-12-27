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Окмотпресс: Сообщение от 27.12.2016 г. о назначении Азамата Эркебаева статс-секретарем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства

27/12/16 17:22

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков  сегодня 27 декабря, подписал распоряжение, согласно которому Эркебаев Азамат Толонович назначен статс-секретарем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42435/

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