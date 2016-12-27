Окмотпресс: Сообщение от 27.12.2016 г. о внесении изменений в постановление об утверждении Стратегии развития ГНС

Постановления №695 от 21 декабря 2016 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Стратегии развития Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики на 2015-2017 годы» от 29 апреля 2015 года № 265



В целях решения задач в рамках модернизации налоговой службы, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Стратегии развития Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики на 2015-2017 годы» от 29 апреля 2015 года № 265 следующие изменения:



в Стратегии развития Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением:



- в разделе 4 «Приоритетные направления деятельности ГНС»:



в абзаце первом пункта 1.2. второе — четвертое предложения исключить;



во втором предложении пункта 2.2. слова «и аттестации сотрудников» исключить;



третье предложение первого абзаца пункта 2.3. изложить в следующей редакции:



«Для реализации этой задачи будут созданы учебные кабинеты в городе Ош и Иссык-Кульской области. Также планируется проведение мероприятий по повышению качества обучения в ГНС.»;



в Плане мероприятий по реализации Стратегии развития Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, утвержденном вышеуказанным постановлением:



- пункты 2.2, 2.3, 4.2, 5.3, 12.5, подпункты 7.2.2, 10.1.6 признать утратившими силу;



- в подпункте 3.5.2 в графе «Сроки исполнения» цифры и слова «I-II кварталы 2016 года» заменить цифрами и словами «II квартал 2017 года»;



- в подпункте 3.5.3 в графе «Сроки исполнения» цифры и слова «II-III кварталы 2016 года» заменить цифрами и словами «III квартал 2017 года»;



- в подпункте 3.5.4 в графе «Сроки исполнения» цифры и слова «I-II кварталы 2017 года» заменить цифрами и словами «IV квартал 2017 года»;



- в пункте 6.1 графу «Меры» изложить в следующей редакции:



«6.1. Повышение качества обучения в ГНС»;



- в пункте 6.2:



слова «или центров в южном и восточном регионах страны» заменить словами «в городе Ош и Иссык-Кульской области»;



в подпункте 6.2.1 в графе «Сроки исполнения» цифры и словa «III квартал 2016 года» заменить цифрами и словами «I квартал 2017 года»;



в подпункте 6.2.2 в графе «Сроки исполнения» цифры и слова «IV квартал 2016 года» заменить цифрами и словами «III квартал 2017 года»;



в подпункте 6.2.3 слова «(центров): в южном регионе страны; в восточном регионе страны» заменить словами «в городе Ош и Иссык-Кульской области», в графе «Сроки исполнения» слова и цифры «I квартал 2017 года» заменить цифрами и словами «IV квартал 2017 года»;



- в подпункте 7.1.2 в графе «Сроки исполнения» цифры и слова «II-III квартал 2015 года» заменить цифрами и словами «II квартал 2017 года»;



- в пункте 12.1:



в подпункте 12.1.1 в графе «Сроки исполнения» цифры и слова «III-IV кварталы 2015 года» заменить цифрами и словами «I квартал 2017 года»;



в подпункте 12.1.2. в графе «Сроки исполнения» цифры и слова «1 полугодие 2016 года» заменить цифрами и словами «II квартал 2017 года»;



в подпункте 12.1.3. в графе «Сроки исполнения» цифры и слова «II квартал 2016 года, II полугодие 2016 года» заменить цифрами и словами «III квартал 2017 года»;



- в подпункте 12.12.1 в графе «Сроки исполнения» цифры и слова «III-IV кварталы 2015 года» заменить цифрами и словами «I квартал 2017 года»;



- в подпункте 13.1.2 в графе «Сроки исполнения» цифры и слова «III-IV кварталы 2015 года» заменить цифрами и словами «I квартал 2017 года».



2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.



