Окмотпресс: Сообщение от 28.12.2016 г. об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы».



Необходимо отметить, что действующие нормы питания воспитанников художественных школ-интернатов общего типа, которые действуют еще с 1 января 2008 года, определены исходя из возможностей бюджета и не соответствуют натуральным нормам питания, необходимым для удовлетворения физиологических потребностей воспитанников образовательных организаций, в условиях роста цен на основные продукты питания, в первую очередь на хлебобулочную и мясо-молочную продукцию.



Так, согласно документу, увеличены денежные нормы питания 398 воспитанникам в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях и города Бишкек с 40 сомов в день до 110 сомов.



Как отмечается, дополнительные средства изысканы за счет средств республиканского бюджета.