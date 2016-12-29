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Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о проекте Закона «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности»

29/12/16 18:39

Постановление Правительства КР №699 от 23 декабря 2016 года

О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности»

В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности».

2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

3. Назначить директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении указанного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42590/

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