Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Постановление Правительства КР №698 от 23 декабря 2016 года



О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и «О минимальной заработной плате в Кыргызской Республике»)



В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и «О минимальной заработной плате в Кыргызской Республике»).

2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

3. Назначить председателя Социального фонда Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении данного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.