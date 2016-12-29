Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о внесении изменений в постановление о порядке выпуска и выдачи госипотечных сертификатов для предоставления субсидий на строительство, реконструкцию домов пострадавших в результате стихийных бедствий

Постановление Правительства КР №700 от 27 декабря 2016 года



О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке выпуска и выдачи государственных ипотечных сертификатов для предоставления государственных субсидий на строительство, реконструкцию индивидуальных жилых домов лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, произошедших на территории Кыргызской Республики» от 8 мая 2007 года № 155



В связи с принятием Закона Кыргызской Республики «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий», в соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке выпуска и выдачи государственных ипотечных сертификатов для предоставления государственных субсидий на строительство, реконструкцию индивидуальных жилых домов лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, произошедших на территории Кыргызской Республики» от 8 мая 2007 года № 155 следующие изменения и дополнения:



- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:



«- выпускать в обращение государственные ипотечные сертификаты согласно сформированному списку семей, пострадавших от стихийных бедствий до 1 января 2017 года (включительно), представленному Департаментом жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики»;



- абзац третий пункта 2 после слов «по заявке» слова «Управления жилищно-гражданского строительства Государственного агентства по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики» заменить словами «Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики»;



- пункт 3 изложить в следующей редакции:



«3. Территориальным комиссиям по Гражданской защите:



- сформировать списки семей, пострадавших от стихийных бедствий до 1 января 2017 года (включительно), и представить на согласование в Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;



- с 1 января 2017 года прекратить последующее формирование списков семей, пострадавших от стихийных бедствий.»;



- дополнить пунктами 31, 32 и 33 следующего содержания:



«31. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в срок до 15 января 2017 года передать утвержденные списки Департаменту жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.



32. Департаменту жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики:



- после обеспечения государственной субсидией всех семей, пострадавших от стихийных бедствий, включенных в вышеуказанный список, оформить с Государственным фондом развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики соглашение об уступке прав требований по кредитно-залоговой документации по долгосрочным льготным ссудам, выданным в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке выпуска и выдачи государственных ипотечных сертификатов для предоставления государственных субсидий на строительство, реконструкцию индивидуальных жилых домов лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, произошедших на территории Кыргызской Республики» от 8 мая 2007 года № 155 и обеспечивающим возврат в соответствии с Положением о порядке предоставления беспроцентных долгосрочных льготных ссуд на строительство и восстановление индивидуальных жилых домов для граждан Кыргызской Республики, пострадавших в результате событий, произошедших в июне 2010 года на территории города Ош, Ошской и Джалал-Абадской областей, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 сентября 2010 года № 182;



- обеспечить в установленном порядке передачу кредитно-залоговой документации в Государственный фонд развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики и уведомить должников о смене кредитора и расчетного счета после заключения вышеназванного соглашения.



33. Государственному фонду развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики на основании представленной кредитно-залоговой документации обеспечить возврат выделенных бюджетных ссуд в установленном порядке.».



2. В Положении о порядке выпуска и выдачи государственных ипотечных сертификатов для предоставления государственных субсидий на строительство, реконструкцию индивидуальных жилых домов лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, произошедших на территории Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:



- по всему тексту слова «Управления жилищно-гражданского строительства Государственного агентства по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республик» и «Управжилстрой» в различных падежах заменить словами «Департамент жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» и «Департамент» в соответствующих падежных формах;



- в абзаце третьем пункта 2 слова «или участие в погашении процентов ипотечного кредита;» исключить;



- абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;



- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:



«транш-определенная часть суммы ипотечной ссуды, выделяемой из средств республиканского бюджета лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, произошедших на территории Кыргызской Республики, для строительства жилого дома.»;



- пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:



«Повторно пострадавшим лицам от стихийных бедствий на территории Кыргызской Республики, ранее получившим ипотечную ссуду в размере 200,0 тыс. сомов и единовременную безвозмездную помощь в виде выплаты в размере 50,0 тыс. сомов, государственная субсидия не предоставляется»;



- пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:



«Ссуда выдается траншами по мере выполнения строительно-монтажных работ согласно актам выполненных работ, подписанным и заверенным печатью территориальных органов архитектуры и строительства:



- первый транш в сумме 50,0 тысяч сомов выдается на начало земляных работ и возведение фундамента;



- второй транш в сумме 100,0 тыс. сомов выдается на возведение стен;



- третий транш в сумме 50,0 тыс. сомов выдается на устройство кровли;



- пострадавшие лица, которые получили первый транш на строительство жилого дома, в течение одного года не представившие отчеты по устройству фундамента, лишаются возможности получить следующие транши. Государственный ипотечный сертификат автоматически переходит на безвозмездную единовременную помощь и снимается с залога.»;



- пункт 11 признать утратившим силу;



- абзац шестой пункта 13 изложить в следующей редакции:



«Лица, получившие ипотечную ссуду или единовременную безвозмездную помощь, исключаются из списка семей, пострадавших от стихийных бедствий»;



- в пункте 19 слова «ипотечных кредитов» заменить словами «ипотечной ссуды»;



- абзац четвертый пункта 26 признать утратившим силу.



3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.



