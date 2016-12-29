Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о внесении изменений и дополнений в постановление об утверждении правил идентификации животных

Постановление Правительства КР №703 от 27 декабря 2016 года



О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил идентификации животных» от 5 декабря 2014 года № 694



В целях организации и проведения мероприятий по идентификации животных, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об идентификации животных» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил идентификации животных» от 5 декабря 2014 года № 694 следующие изменения и дополнения:



- в пункте 2 слова «Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики» заменить словами «Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики»;



в Правилах идентификации животных, утвержденных вышеуказанным постановлением:



- по всему тексту слова «уполномоченный орган по идентификации животных» в различных падежах заменить словами «уполномоченный государственный орган по ветеринарии в области идентификации животных» в соответствующих падежах;



- пункт 4 изложить в следующей редакции:



«4. Индивидуальный идентификационный номер должен состоять из 12 (двенадцать) символов, которые имеют следующее обозначение:



1) код ушных бирок для крупного рогатого скота и яков должен состоять из 2 букв и 10 цифр:



KG C10 С9 C8 С7 С6 С5 С4 СЗ С2 С1, которые обозначают:



KG — двухбуквенная система кодов для домена первого уровня согласно международному стандарту ISO 3166;



С10-С1 — с 10 по 1 цифры, обозначающие (10 символов) индивидуальный идентификационный номер животного;



2) код ушной бирки для овец и коз должен содержать 2 буквы и 10 цифр:



KG С10 С9 С8 С7 С6 С5 С4 СЗ С2 С1, которые обозначают:



KG — двухбуквенная система кодов для домена первого уровня согласно международному стандарту ISO 3166;



С10-С1 — с 10 по 1 цифры, обозначающие (10 символов) индивидуальный идентификационный номер животного;



3) код ушной бирки для свиней должен содержать 2 буквы и 10 цифр:



KG С10 С9 С8 С7 С6 С5 С4 СЗ С2 С1, которые обозначают:



KG — двухбуквенная система кодов для домена первого уровня согласно международному стандарту ISO 3166;



С10-С1 — с 10 по 1 цифры, обозначающие индивидуальный идентификационный номер фермерского хозяйства (10 цифр).



Электронный код радиочастотного инъекционного транспондера для лошадей должен состоять из 13 цифр:



цифры с 1 по 3 обозначают код страны, 417 — код Кыргызстана согласно трехцифровой системе, используемой ООН по международному стандарту ISO 3166;



цифры с 4 по 13 (10 символов) обозначают индивидуальный идентификационный номер животного.»;



- абзац шестой пункта 10 после слов «дубликата бирки» дополнить словами и цифрой «по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам»;



- абзац девятый главы 3 после слов «письменного заявления» дополнить словами и цифрой «по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам»;



- в приложении 2 к Правилам идентификации животных, утвержденным вышеуказанным постановлением:



в подпункте «б» пункта 5 цифры и слово «15» и «15 (12 символов)» заменить цифрами и словом «13» и «13 (10 символов)»;



- в приложении 4 к Правилам идентификации животных, утвержденным вышеуказанным постановлением:



цифры, слово и буквы «(8 символов)» и «С8-С1» заменить цифрами, словом и буквами «(10 символов)» и «С10-С1»;



- дополнить приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.



2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.