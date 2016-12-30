Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации соглашения о порядке пребывания граждан РФ и КР на территории обоих государств

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики, подписанного 19 июня 2015 года в городе Санкт-Петербург».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 ноября 2016 года.

Целью Соглашения является урегулирование правоотношений в области порядка пребывания гражданКыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики.

Пунктом 113 Плана мероприятий (дорожная карта) по присоединению Кыргызской Республики к Единому экономическому пространству, утвержденного Решением Высшего Евразийского Совета от 10 октября 2014 года № 75 предусмотрено мероприятие по вопросам урегулирования правоотношений в области порядка пребывания иностранных граждан и заключение соответствующего международного договора по данному вопросу.

В связи с чем, 19 июня 2015 года в городе Санкт-Петербург, на заседании Петербургского международного экономического форума подписано указанное Соглашение, предусматривающее пребывание граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации, а также граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики без постановки на учет (регистрации) на срок 30 дней.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.