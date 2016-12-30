Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон о ратификации кредитного соглашения с ИБР относительно проекта реконструкции 159-183 километра автодороги Север - Юг

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Исламским банком развития относительно проекта реконструкции 159-183 км. альтернативной автодороги Север-Юг (г.Балыкчы-г.Джалал-Абад) (проект № KYR-0052), подписанного 9 июня 2016 года в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 ноября 2016 года.
Целью Соглашения является обеспечение непрерывного транспортного сообщения между Севером и Югом страны.
Соглашением предусматривается реконструкция участка альтернативной автодороги Север-Юг, со 159 по 183 км. (село Дыйкан - село Кызыл-Жылдыз).
Средства будут использованы для улучшения состояния участка альтернативной автодороги Север-Юг, включая проведение земляных и дренажных работ, асфальтирование и реконструкцию мостов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42633/