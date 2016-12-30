Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности».



Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года.



Целью Закона является усиление административной ответственности за нецелевое использование жилых помещений в многоквартирных жилых домах.



С этой целью в статью 4873 вносится дополнение, предусматривающее административную ответственность за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц.



Данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан - семьдесят, на должностных лиц - девяносто, на юридических лиц - семьсот расчетных показателей.



Далее Закон предусматривает, что органы внутренних дел будут рассматривать дела по указанному административному правонарушению и налагать административные взыскания.



Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



