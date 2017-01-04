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Сообщает пресс-служба президента КР: Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики»

4/01/17 13:13

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 31 декабря подписал Указ  о награждении государственными наградами за особый вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа Кыргызской Республики, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за большие достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры.

 

Текст указа в приложении.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42719/

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