Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Трудовой кодекс КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят в целях защиты трудовых прав несовершеннолетних лиц и работников культуры и искусства.

В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в Трудовой кодекс. В частности:

- согласно изменениям в статью 297, запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни,культурно-массовым мероприятиямработников в возрасте до 18 лет(за исключением творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц,при наличии письменного согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения уполномоченного государственного органа в области образования, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба их здоровью, обучению и нравственному развитию,профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством Кыргызской Республики);

- статья 397 дополняется частями 2 и 3, согласно которым основной формой трудовых отношений с творческими работниками, руководителями и специалистами государственных и муниципальных организаций в области культуры и искусства является трудовой договор.

С работниками пенсионного возраста государственных организаций культуры заключается срочный трудовой договор в соответствии со статьей 55 настоящего Кодекса.

Согласно статье 2 принятого Закона, Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. При этом, Правительству поручается привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.