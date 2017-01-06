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Окмотпресс: Сообщение от 06.01.2017 г. об объединении Кыргызского научного центра гематологии и Национального центра онкологии

6/01/17 11:47

Постановления №711 от 30 декабря 2016 года
4 Январь, 2017
О вопросах реорганизации Национального центра онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 92 и 93 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Реорганизовать в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке Национальный центр онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики путем присоединения к нему Кыргызского научного центра гематологии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

2. Переименовать Национальный центр онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики в Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

3. Утвердить Устав Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики согласно приложению.

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О надбавках к должностным окладам работников государственных учреждений и организаций, имеющих статус «национальный» или почетное звание «академический» от 24 мая 2011 года № 239 следующее дополнение:

- пункт 23 Перечня государственных учреждений и организаций, имеющих статус «национальный» или почетное звание «академический», утвержденного вышеназванным постановлением, после слова «онкологии» дополнить словами «и гематологии».

5. Министерству финансов Кыргызской Республики и Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики произвести соответствующие корректировки в рамках внесения изменений в бюджеты реорганизуемых организаций на соответствующий год.

6. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:

- принять меры, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления;

- произвести процедуру реорганизации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом для Министерства здравоохранения Кыргызской Республики на соответствующий год.

7. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Кыргызского научного центра гематологии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики» от 30 сентября 1997 года № 572;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 сентября 1997 года № 572 «Об образовании Кыргызского научного центра гематологии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики» от 19 ноября 1997 года № 671;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О Национальном центре онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики» от 11 апреля 2001 года № 165;

- пункт 18 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики» от 27 августа 2007 года № 377;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Устава Национального центра онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики» от 8 июля 2014 года № 377;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Устава Кыргызского научного центра гематологии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики» от 1 сентября 2014 года № 514;

- пункты 9 и 10 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 27 мая 2016 года № 280.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42775/

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