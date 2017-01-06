Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Законы Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» и «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики»).



Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 ноября 2016 года.



Целью Закона является восполнение пробелов, содержащихся в Законах Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» и «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики» в части указания информации, не подлежащей разглашению.



В соответствии с положениями Закона Кыргызской Республики «О защите государственных секретов Кыргызской Республики» государственные секреты Кыргызской Республики подразделяются на 3 категории: государственную, военную и служебную тайны.



В Законах Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» и «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики» отсутствуют положения, касающиеся информации, составляющей военную тайну.



Положениями принятого закона вносятся соответствующие поправки в действующее законодательство, направленные на восполнение выявленных пробелов.



Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



