Окмотпресс: Сообщение от 10.01.2017 г. о назначении Замирбека Осмонова председателем ГСБЭП

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 января, подписал распоряжение, согласно которому Осмонов Замирбек Бабакулович назначен предсдеателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) при Правительстве Кыргызской Республики.



Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, представляя коллективу центрального аппарата ГСБЭП председателя Замирбека Осмонова, обозначил основные задачи перед ним. В частности, в 2017 году ведомству необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению возмещения ущерба причиненного государству экономическими и коррупционными преступлениями и усилить работу:



- по выявлению фактов уклонения от налогов и лжепредпринимательства;



- по возмещению средств в государственный бюджет.



Также в соответствии с постановлением Правительства КР от 3 октября 2016 года № 524 в рамках борьбы с контрабандной усилить работу мобильных групп по выявлению теневых схем в сфере оборота алкогольной продукции,



- по выявлению коррупционных проявлений в сфере экономики, правоохранительных и контролирующих органах, в топливно-энергетическом, агропромышленном секторах, в сфере образования, органах местного самоуправления (земельно-имущественные отношения).



Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что председатель ГСБЭП будет нести персональную ответственность за экономическую безопасность республики и состояние борьбы с экономическими видами преступлений.